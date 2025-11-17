Ομάδες

Λευκορωσία - Ελλάδα: Ο Πολωνός Σίλβερτσακ σφυρίζει την αυλαία του ομίλου
Onsports Team 17 Νοεμβρίου 2025, 10:34
MUNDIAL / Ελλάδα / Λευκορωσία

Ο 33χρονος Πολωνός διαιτητής Ντάμιαν Σίλβερτσακ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Λευκορωσία.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην Ουγγαρία, όπου βρίσκεται ήδη η ελληνική αποστολή, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο έργο του Σίλβερτσακ θα συνδράμουν οι συμπατριώτες του Πάβελ Σοκολνίτσκι και Άνταμ Καράσεβιτς ως βοηθοί, ενώ καθήκοντα 4ου διαιτητή θα έχει ο Πάτρικ Γκρικίεβιτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Πιότρι Λάσικ και Πάβελ Μάλετς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σίλβερτσακ είχε «σφυρίξει» και πέρυσι στην Ελλάδα, διευθύνοντας το ντέρμπι των Playoffs της Stoiximan Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, όπου οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 3-1.



