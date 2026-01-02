Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Νέο πλήγμα για τους Νάγκετς, εκτός για έναν μήνα και ο Βαλαντσιούνας
Οnsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 10:51
NBA

NBA: Νέο πλήγμα για τους Νάγκετς, εκτός για έναν μήνα και ο Βαλαντσιούνας

Νέο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε για τους Ντένβερ Νάγκετς, οι οποίοι μετά την απουσία του Νίκολα Γιόκιτς για τουλάχιστον έναν μήνα, θα στερηθούν για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και τον βασικό του αναπληρωματικό.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα στο παιχνίδι της Τετάρτης (31/12) και, όπως ανακοίνωσε η ομάδα, θα επανεκτιμηθεί σε τέσσερις εβδομάδες.

Στην πρώτη αναμέτρηση των Νάγκετς χωρίς τον Γιόκιτς, λόγω τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, ο Λιθουανός σέντερ ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος ως βασικός απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, καταγράφοντας 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κοψίματα πριν τραυματιστεί στα τέλη της τρίτης περιόδου. Δεν επέστρεψε στο παρκέ, με το Ντένβερ να επικρατεί τελικά με 106-103.

Ο 33χρονος Βαλαντσιούνας μετρά τη φετινή σεζόν 8,5 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 33 αγώνες, ενώ στην καριέρα του στο NBA έχει απολογισμό 12,9 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 970 παιχνίδια.

Παράλληλα, οι Νάγκετς θα στερηθούν και τον Κάμερον Τζόνσον για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες λόγω προβλήματος στο γόνατο, ενώ οι Άαρον Γκόρντον (οπίσθιος μηριαίος) και Κρίστιαν Μπράουν (αστράγαλος) πλησιάζουν στην επιστροφή τους μετά από απουσίες έξι και επτά εβδομάδων αντίστοιχα.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε
15 λεπτά πριν Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Super Cup - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
46 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Super Cup - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο δρόμος για την νίκη και την κορυφή
46 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ο δρόμος για την νίκη και την κορυφή
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το μήνυμα των "πράσινων" προς τον κόσμο που θα γεμίσει το T-Center
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το μήνυμα των "πράσινων" προς τον κόσμο που θα γεμίσει το T-Center
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved