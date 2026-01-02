Ομάδες

Κραν Μοντανά: Αυτή είναι η Ελληνίδα που αγνοείται μετά τη φονική πυρκαγιά
Οnsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 12:09
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κραν Μοντανά: Αυτή είναι η Ελληνίδα που αγνοείται μετά τη φονική πυρκαγιά

Η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη διασκέδαζε με την παρέα της και δεν έχει δώσει σημεία ζωής, μετά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Αγωνία στον απόηχο της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, καθώς αγνοείται μία 15χρονη κοπέλα ελληνικής καταγωγής.

Πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) που διασκέδαζε με την παρέα της και δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Η κοπέλα έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Ο αδελφός της Αλίκης έκανε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.



