Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι

Onsports Team

Ο Αργεντινός «μάγος» ετοιμάζεται για το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του και ευχήθηκε σε όλους για μια καλή χρονιά.

Από ποδοσφαιρικής άποψης, το 2026 θα είναι γεμάτο γεγονότα και κυρίως το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στη Βόρεια Αμερική.

Ένα πολύ σημαντικό όσο και κρίσιμο γεγονός για πολλούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχοντας ήδη κατακτήσει το τρόπαιο του 2022 στο Κατάρ, ο σούπερ σταρ μπορεί πλέον να ονειρεύεται την επανάληψη με την «Αλμπισελέστε».

Εν τω μεταξύ, ο πρωταθλητής του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι απόλαυσε την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του. Δημοσίευσε ένα απλό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα χρονιά:

«Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2026!! Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλους».