Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 12:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Αργεντινή

Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι

Ο Αργεντινός «μάγος» ετοιμάζεται για το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του και ευχήθηκε σε όλους για μια καλή χρονιά.

Από ποδοσφαιρικής άποψης, το 2026 θα είναι γεμάτο γεγονότα και κυρίως το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στη Βόρεια Αμερική.

Ένα πολύ σημαντικό όσο και κρίσιμο γεγονός για πολλούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχοντας ήδη κατακτήσει το τρόπαιο του 2022 στο Κατάρ, ο σούπερ σταρ μπορεί πλέον να ονειρεύεται την επανάληψη με την «Αλμπισελέστε».

Εν τω μεταξύ, ο πρωταθλητής του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι απόλαυσε την Πρωτοχρονιά με την οικογένειά του. Δημοσίευσε ένα απλό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα χρονιά:

«Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2026!! Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία, αγάπη και ειρήνη για όλους».



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε
15 λεπτά πριν Κραν Μοντανά: Ένας 17χρονος παίκτης του γκολφ το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Super Cup - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
46 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Με όλους τους παίκτες στο Super Cup - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο δρόμος για την νίκη και την κορυφή
47 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ο δρόμος για την νίκη και την κορυφή
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το μήνυμα των "πράσινων" προς τον κόσμο που θα γεμίσει το T-Center
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το μήνυμα των "πράσινων" προς τον κόσμο που θα γεμίσει το T-Center
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved