Γκάουντλοκ: «Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου, σεβαστείτε την ιδιωτικότητα μου»

Onsports Team

Ο Άντριου Γκάουντλοκ ξεκαθάρισε τα πράγματα γύρω από τη σύλληψή του ζητώντας από τα ΜΜΕ να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών λόγω της εμπλοκής του και της σύλληψης του για θέμα ναρκωτικών, με τον ίδιο να "μιλάει" για πρώτη φορά για το θέμα από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Είμαι ενήμερος για τα πρόσφατα δημοσιεύματα γύρω από εμένα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου. Μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος. Παρακαλώ σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα, όσο παραμένω συγκεντρωμένος στα επαγγελματικά μου καθήκοντα».