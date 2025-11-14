Ομάδες

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR
Onsports Team 14 Νοεμβρίου 2025, 19:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

Η τεχνολογία φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ελέγχου των ποδοσφαιρικών αγώνων, με την βασική πρόταση να αφορά την κατάργηση των βοηθών και την ύπαρξη δύο διαιτητών.

Όπως σε κάθε τομέα της ζωής, έτσι και στο ποδόσφαιρο η τεχνολογία φαίνεται να τα αλλάζει όλα. Όσα γνωρίζαμε στον τρόπο με τον οποίο διευθύνεται από τους διαιτητές ένας αγώνας, ετοιμάζονται να διαφοροποιηθούν.

Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο που καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, θα προτείνει διαφοροποιήσεις οι οποίες βασίζονται στις αρμοδιότητες που πρέπει να πάρει το VAR. Αυξάνοντας την παρέμβαση της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.

Ο εκπρόσωπος της IFAB, Ντέιβιντ Ελερέι, αποκάλυψε κάποιες απ’ τις σκέψεις που θα συζητηθούν με την EFC (European Football Clubs). Πρόκειται για προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν για εξέταση και απόφαση στην εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Δηλαδή ένα βήμα πριν την εφαρμογή τους.

Ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις, θα είναι η κατάργησης των βοηθών (επόπτες ή λάινσμαν όπως τους έλεγαν στο παρελθόν). Ο έλεγχος των γραμμών θα γίνεται αποκλειστικά από την τεχνολογία. Παράλληλα, στο χορτάρι θα υπάρχουν δύο διαιτητές για την ευκολότερη διαχείριση των αγώνων.

Μεταξύ των προτάσεων, είναι οι εξής:

1. Το πρωτόκολλο VAR πρέπει να υποστεί αλλαγές στο εύρος των σοβαρών σφαλμάτων, με την συμπερίληψη και άλλων θεμάτων στο πεδίο της ευθύνης του.

2. Δύο διαιτητές στο γήπεδο και κατάργηση των βοηθών διαιτητών, ιδέα που μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρξει αυτοματοποίηση και τεχνολογική εξέλιξη που θα επιτρέπει να αποφασίζεται αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός των τεσσάρων γραμμών σε οποιαδήποτε περίσταση του παιχνιδιού.

3. Μέτρηση του χρόνου για τις επαναφορές από τα πλάγια άουτ, όπως συμβαίνει με τους τερματοφύλακες και την επαναφορά της μπάλας.

4. Εισαγωγή μέτρων για να αποτρέπεται ο τερματοφύλακας να χάνει χρόνο με υποτιθέμενους τραυματισμούς.

 



