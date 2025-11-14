Premier League: Θα μεταδίδεται στη Βόρεια Κορέα με αυστηρούς περιορισμούς!

Onsports Team

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έδωσε έγκριση για μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων του αγγλικού πρωταθλήματος, με συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους.

Ένα απ’ τα ισχυρότερα… κάστρα, ρίχνει η Premier League. Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, θα φτάνει πλέον μέχρι και τη Βόρεια Κορέα. Όπως αποκαλύπτει ο «Guardian», ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε έγκριση για να μεταδίδονται αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος στη χώρα.

Αυτό βέβαια θα γίνει με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Το κρατικό κανάλι «KCTV» θα δείχνει τα παιχνίδια, με αυστηρούς περιορισμούς που θέτει ο επικεφαλής του καθεστώτος.

Οι αναμετρήσεις θα προβάλλονται σε μαγνητοσκόπηση και με μεγάλη καθυστέρηση από τη διεξαγωγή τους, προκειμένου να μπορεί να γίνει η επεξεργασία που απαιτείται. Κάθε μετάδοση θα διαρκεί 60 λεπτά και όχι 90, όσο διαρκεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Με σκοπό να αφαιρούνται όσα θεωρούνται ανεπιθύμητα.

Κάθε αγγλική επιγραφή, τα γραφικά της Premier League, ακόμη και οι χορηγοί που προβάλλονται, θα αντικαθίστανται από κορεάτικα σύμβολα.

Απαγορευτικό είναι κάθε πλάνο με παίκτη που κατάγεται από τη Νότια Κορέα.

Έλεγχος θα υπάρχει για οποιοδήποτε σύμβολο ή δράση ανάλογα με την εποχή στην Premier League. Π.χ. πανό κατά του ρατσισμού. Τα πάντα θα περνούν από τη λογοκρισία του καθεστώτος για να δοθεί το τελικό αποτέλεσμα των αγώνων στους θεατές, με την έγκριση του κράτους.