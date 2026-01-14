Παναθηναϊκός - Άρης: Τα highlights της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Άρης : Δείτε τα highlights της αναμέτρησης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με τον Τάσο Μπακασέτα να βάζει φαρδιά... πλατιά την «υπογραφή» του σημειώνοντας χατ-τρικ (16’, 52’ πέν., 65’ πέν.) ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με το εμφατικό 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον τέταρτο και τελευταίο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έτσι το Τριφύλλι έκλεισε θέση για τους «4», όπου τον περιμένει πλέον ο ΠΑΟΚ σε διπλά ματς σε Λεωφόρο (ή ΟΑΚΑ) και Τούμπα για μία θέση στον τελικό της 25ης Απριλίου.

