Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Πότε θα γίνει το Άρης - ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Το πλήρες πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΠΟ, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης - ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει.

Το τριήμερο 2 έως 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η επόμενη αγωνιστική του ανανεωμένου format της διοργάνωσης. Όπως ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία, η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι του Βόλου με το Αιγάλεω την Τρίτη (02/12) και ολοκληρώνεται την Πέμπτη (04/12) με το ματς του Ηρακλή με τον Παναιτωλικό, αλλά το κυρίως… μενού θα διεξαχθεί την Τετάρτη (03/12) με οκτώ αναμετρήσεις.

Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης -ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης», το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (03/12) στις 21:30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ (17:30) και Παναθηναϊκός - Κηφισιά (19:30).

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 1931 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:00: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)

15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)

15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")

16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)

17:00: Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")

17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)

19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. "Απόστολος Νικολαΐδης")

21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου