Premier League: «Τυφώνας» Μάντσεστερ Σίτι «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ
Οι «πολίτες» μετέτρεψαν το ντέρμπι σε περίπατο, επικρατώντας 3-0 των «Reds» και μειώνοντας την απόσταση από την Άρσεναλ στους 4 βαθμούς.
Ντέρμπι περίμεναν οι ποδοσφαιρόφιλοι, παράσταση για ένα ρόλο είδαν στην Premier League. Η Μάντσεστερ Σίτι με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε άνετα 3-0 της Λίβερπουλ. Και πλέον μείωσε τη διαφορά απ’ την πρωτοπόρο Λίβερπουλ στους 4 βαθμούς.
Στο «Έτιχαντ» ο ασταμάτητος φέτος Χάαλαντ, έκανε το 1-0 στο 29’. Γκονζάλες (45+3’) και Ντοκού (63’) συμπλήρωσαν τον Νορβηγό για να διαμορφωθεί το τελικό 3-0.
Η Λίβερπουλ με την ήττα αυτή έμεινε στο -8 από την κορυφή και μόλις στην 6η θέση. Έχοντας ήδη χάσει πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.
PREMIER LEAGUE – 11η αγωνιστική
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2
(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)
Έβερτον-Φούλαμ 2-0
(45'+4 Γκουέγε, 81' Κιν)
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2
(44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7 Κάλεν)
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2
(36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι - 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ)
Τσέλσι-Γουλβς 3-0
(51΄ Γκούστο, 65΄ Ζοάο Πέδρο, 73΄ Πέδρο Νέτο)
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0
(28' Μπουεντιά, 40' Ονάνα, 77' Μπάρκλεϊ, 83' Μπογκάρντε)
Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1
(56' Σέιντ, 78' πέν, 90'+5 Τιάγκο - 27' Μπαρνς)
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1
(15' Σανγκαρέ, 68' Γκιμπς-Γουάιτ, 90'+1 πέν. Άντερσον - 13' Ενμετσά)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0
(29΄ Χάαλαντ, 45+3΄ Γκονζάλες, 63΄ Ντοκού)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Άρσεναλ 26
- Μάντσεστερ Σίτι 22
- Τσέλσι 20
- Σάντερλαντ 19
- Τότεναμ 18
- Λίβερπουλ 18
- Μάντσεστερ Γ. 18
- Μπόρνμουθ 18
- Αστον Βίλα 18
- Κρίσταλ Πάλας 17
- Μπράιτον 16
- Μπρέντφορντ 16
- Έβερτον 15
- Νιούκαστλ 12
- Φούλαμ 11
- Λιντς 11
- Μπέρνλι 10
- Γουέστ Χαμ 10
- Νότιγχαμ Φόρεστ 9
- Γουλβς 2