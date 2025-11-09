Ομάδες

Premier League: «Τυφώνας» Μάντσεστερ Σίτι «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ
Onsports Team 09 Νοεμβρίου 2025, 21:19
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Τυφώνας» Μάντσεστερ Σίτι «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ

Οι «πολίτες» μετέτρεψαν το ντέρμπι σε περίπατο, επικρατώντας 3-0 των «Reds» και μειώνοντας την απόσταση από την Άρσεναλ στους 4 βαθμούς.

Ντέρμπι περίμεναν οι ποδοσφαιρόφιλοι, παράσταση για ένα ρόλο είδαν στην Premier League. Η Μάντσεστερ Σίτι με εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε άνετα 3-0 της Λίβερπουλ. Και πλέον μείωσε τη διαφορά απ’ την πρωτοπόρο Λίβερπουλ στους 4 βαθμούς.

Στο «Έτιχαντ» ο ασταμάτητος φέτος Χάαλαντ, έκανε το 1-0 στο 29’. Γκονζάλες (45+3’) και Ντοκού (63’) συμπλήρωσαν τον Νορβηγό για να διαμορφωθεί το τελικό 3-0.

Η Λίβερπουλ με την ήττα αυτή έμεινε στο -8 από την κορυφή και μόλις στην 6η θέση. Έχοντας ήδη χάσει πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου της.

PREMIER LEAGUE – 11η αγωνιστική

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45'+4 Γκουέγε, 81' Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7 Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2

(36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι - 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ)

Τσέλσι-Γουλβς 3-0

(51΄ Γκούστο, 65΄ Ζοάο Πέδρο, 73΄ Πέδρο Νέτο)

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0

(28' Μπουεντιά, 40' Ονάνα, 77' Μπάρκλεϊ, 83' Μπογκάρντε)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1

(56' Σέιντ, 78' πέν, 90'+5 Τιάγκο - 27' Μπαρνς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1

(15' Σανγκαρέ, 68' Γκιμπς-Γουάιτ, 90'+1 πέν. Άντερσον - 13' Ενμετσά)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0

(29΄ Χάαλαντ, 45+3΄ Γκονζάλες, 63΄ Ντοκού)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Άρσεναλ 26
  2. Μάντσεστερ Σίτι 22
  3. Τσέλσι 20
  4. Σάντερλαντ 19
  5. Τότεναμ 18
  6. Λίβερπουλ 18
  7. Μάντσεστερ Γ. 18
  8. Μπόρνμουθ 18
  9. Αστον Βίλα 18
  10. Κρίσταλ Πάλας 17
  11. Μπράιτον 16
  12. Μπρέντφορντ 16
  13. Έβερτον 15
  14. Νιούκαστλ 12
  15. Φούλαμ 11
  16. Λιντς 11
  17. Μπέρνλι 10
  18. Γουέστ Χαμ 10
  19. Νότιγχαμ Φόρεστ 9
  20. Γουλβς 2


