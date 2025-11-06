Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλά για το τέλος της καριέρας του, τον γιο του και τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο

Onsports Team

Ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες από τη συνέντευξή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στην οποία ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε ανοιχτά για το μέλλον του, την οικογένειά του και τη ζωή μετά το ποδόσφαιρο.

Μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Ρονάλντο αφορούσε το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί. «Έχετε κάποια ηλικία στο μυαλό σας όταν αυτό μπορεί να συμβεί;» τον ρώτησε ο Μόργκαν.

Ο Κριστιάνο απάντησε: «Σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος. Θα είναι δύσκολο, φυσικά. Πιθανότατα θα κλάψω – είμαι άνθρωπος που εκφράζει τα συναισθήματά του. Δεν τα καταπνίγω. Από τα 25 μου προετοιμάζομαι για το μέλλον, οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την πίεση».

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να γεμίσει το κενό του ποδοσφαίρου, ο Ρονάλντο απάντησε κατηγορηματικά: «Τίποτα. Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αδρεναλίνη που νιώθεις όταν σκοράρεις ένα γκολ. Όλα έχουν αρχή και τέλος, και νομίζω πως θα είμαι έτοιμος όταν έρθει η ώρα. Θα έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τα παιδιά μου — ειδικά την Μπέλα, που είναι τριών ετών και μου λείπει πολύ όταν ταξιδεύω».

Ένα ακόμα κίνητρο για τον CR7 μετά το ποδόσφαιρο είναι η καθοδήγηση του γιου του, Κριστιάνο Τζούνιορ, ο οποίος κατέκτησε πρόσφατα το Κύπελλο Συνομοσπονδιών με την ομάδα κάτω των 16 ετών της Πορτογαλίας. «Είναι ένα είδος ώθησης», είπε. «Θέλω να τον ακολουθώ, γιατί βρίσκεται σε μια ηλικία που κάνεις και κάποιες ανοησίες – κι εγώ τα ίδια έκανα. Θέλω επίσης να περνώ περισσότερο χρόνο με τον Ματέο, που αγαπά κι εκείνος το ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι πιο παρών, πιο οικογενειάρχης».

Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, ο Μόργκαν τον ρώτησε για τη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι: «Λένε ότι είναι καλύτερος από εσένα. Εσύ τι πιστεύεις;». «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός», απάντησε χωρίς δισταγμό ο Κριστιάνο.

Ο Πορτογάλος αστέρας μίλησε και για την πρόταση γάμου του στη Χεορχίνα Ροντρίγκες, αποκαλύπτοντας ότι τη σχεδίασε με τη βοήθεια των παιδιών του: «Δεν είμαι ρομαντικός τύπος, αλλά είμαι ρομαντικός με τον δικό μου τρόπο», είπε χαμογελώντας. «Σχεδιάζαμε να παντρευτούμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, με το τρόπαιο... αλλά δεν έγινε».

Όσο για τον τόπο του γάμου; «Δεν έχουμε αποφασίσει. Δεν της αρέσουν τα μεγάλα πάρτι, προτιμά τα πιο οικεία πράγματα — και θα σεβαστώ τις αποφάσεις της».

Ο Πιρς Μόργκαν αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο Κριστιάνο ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έγινε δισεκατομμυριούχος. «Ήξερα ότι θα συνέβαινε», είπε ο Ρονάλντο. «Ήταν θέμα χρόνου. Ένιωσα περηφάνια — όπως όταν κερδίζεις μια Χρυσή Μπάλα. Στα 39 μου έφτασα σε αυτό το σημείο και νιώθω υπερήφανος».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως τα χρήματα δεν είναι αυτοσκοπός: «Δεν έχω εμμονή με τα χρήματα. Μπορούν να βοηθήσουν, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν έχουν πια σημασία. Είναι καλό να έχεις περισσότερα, γιατί είμαστε άνθρωποι και ποτέ δεν είμαστε εντελώς ικανοποιημένοι. Όμως έμαθα ότι υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από τα οικονομικά».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν σημαίνει κάτι γι’ αυτόν το γεγονός ότι είναι ο μοναδικός δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, απάντησε με τον γνωστό του τρόπο:

«Δεν με εκπλήσσει. Πείτε με αλαζόνα αν θέλετε, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Αν κοιτάξετε τα ρεκόρ, ο Κριστιάνο είναι πάντα εκεί — στην κορυφή».