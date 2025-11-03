Ομάδες

Άλκης Καμπανός: Νέα αναβολή στη δίκη – Η εκδίκαση μετατίθεται για το 2026
Onsports team 03 Νοεμβρίου 2025, 12:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άλκης Καμπανός: Νέα αναβολή στη δίκη – Η εκδίκαση μετατίθεται για το 2026

Είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο

Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην αίθουσα του Εφετείου μετήχθησαν πέντε από το σύνολο των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο

Νωρίτερα, έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, προτού φτάσουν εκεί οι κατηγορούμενοι, επικράτησε από νωρίς μεγάλη ένταση.

Μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα, νωρίς το πρωί, ανάμεσα σε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκουλοφόρων που κινήθηκαν προς το μέρος τουςανάμεσα σε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκουλοφόρων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, ακολούθησε επίθεση των οπαδών του Άρη σε συγγενείς των κατηγορουμένων που έφεραν ακόμα μεγαλύτερη ένταση. 

Συγκερκιμένα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, ομάδα αποτελούμενη από περίπου 10 οπαδοίς του Άρη φέρεται να επιτέθηκε στους συγγενείς των κατηγορουμένων και στις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια να τράπηκε σε φυγή. 
 
Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις και τρεις προσαγωγές από την αστυνομία, με τον πατέρα του Άλκη Καμπανού να χαρακτηρίζει ανεγκέφαλους όσους συμμετείχαν σε αυτά ακόμα και έξω από τα δικαστήρια.


