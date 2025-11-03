Άλκης Καμπανός: Νέα αναβολή στη δίκη – Η εκδίκαση μετατίθεται για το 2026

Onsports team

Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Το Δικαστήριο έκανε δεκτά σχετικά αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, που επικαλέστηκαν κωλύματα. Τα αιτήματα κατατέθηκαν από δικαστικούς παραστάτες 4 εκ των 12 κατηγορουμένων.

Αυτή είναι η δεύτερη αναβολή που χορηγεί το Εφετείο, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία, τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην αίθουσα του Εφετείου μετήχθησαν πέντε από το σύνολο των κατηγορουμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται έγκλειστοι σε διάφορες φυλακές της χώρας μετά την ετυμηγορία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα μέσα και έξω από το δικαστικό μέγαρο

Νωρίτερα, έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, προτού φτάσουν εκεί οι κατηγορούμενοι, επικράτησε από νωρίς μεγάλη ένταση.

Μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα, νωρίς το πρωί, ανάμεσα σε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκουλοφόρων που κινήθηκαν προς το μέρος τουςανάμεσα σε δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κουκουλοφόρων που κινήθηκαν προς το μέρος τους, ακολούθησε επίθεση των οπαδών του Άρη σε συγγενείς των κατηγορουμένων που έφεραν ακόμα μεγαλύτερη ένταση.