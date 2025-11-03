Ομάδες

Στις 16:00 η συνάντηση ΠΑΕ – ΑΣ ΠΑΟΚ για την Νέα Τούμπα
Οnsports Τeam 03 Νοεμβρίου 2025, 11:50
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στις 16:00 η συνάντηση ΠΑΕ – ΑΣ ΠΑΟΚ για την Νέα Τούμπα

Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολύ κρίισιμη συνάντηση των δύο πλευρών αναφορικά με το μνημόνιο συνεργασίας. 

Μία πολύ σημαντική ημέρα μπορεί να αποδειχθεί η σημερινή για την... οικογένεια του ΠΑΟΚ, αφού στις 4 το μεσημέρι ΑΣ και ΠΑΕ θα συναντηθούν για να συζητήσουν για το μνημόνιο συνεργασίας των δύο πλευρών αναφορικά με τη Νέα Τούμπα. 

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης στις διαδικασίες για τη νέα έδρα του ΠΑΟΚ.

Το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί βασικό βήμα για τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα σε ΑΣ και ΠΑΕ, τόσο σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του έργου όσο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών.
 
Η παράδοση του μνημονίου συνεργασίας θεωρείται η τελευταία θεσμική πράξη πριν την πλήρη ενεργοποίηση του σχεδίου για τη Νέα Τούμπα...


