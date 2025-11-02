MLS: Απίθανο γκολ ο Μέσι - Ήττα για την Ίντερ Μαϊάμι στον πρώτο γύρο των πλέι οφ

Οnsports Τeam

Σαμ Σάριτζ και Τζος Μπάουερ σκόραραν, βοηθώντας την Νάσβιλ να νικήσει την Ίντερ Μαϊάμι με 2-1, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στη σειρά των playoffs του πρώτου γύρου του MLS Cup.

Η Νάσβιλ διέκοψε ένα σερί 10 αγώνων χωρίς νίκη εναντίον της Ίντερ Μαϊάμι και οδήγησε σε έναν καθοριστικό τρίτο αγώνα που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της επόμενης Κυριακής (8/11) στη Φλόριντα. Ήταν η πρώτη νίκη της Νάσβιλ επί της Ίντερ Μαϊάμι από τον Μάιο του 2023.

Η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία ηγήθηκε του MLS αυτή τη σεζόν σε γκολ με 81, σκόραρε -μειώνοντας- στο 90ό λεπτό, όταν ο Μέσι δέχτηκε μια μπαλιά από τον Ροντρίγκο Ντε Πολ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ένα σουτ από τη γωνία της περιοχής με το αριστερό του πόδι.

Αλλά παρά τα έξι λεπτά καθυστερήσεων, η Ίντερ Μαϊάμι δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, κάτι που θα έστελνε το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Νάσβιλ διεκδικεί την πρόκριση στον πρώτο γύρο για πρώτη φορά από το 2021. Η Ίντερ Μαϊάμι προσπαθεί να αποφύγει την ίδια μοίρα που είχε πριν από ένα χρόνο, όταν έχασε από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ στον πρώτο γύρο, έχοντας κερδίσει τον πρώτο αγώνα αυτής της σειράς αγώνων.