Ο Νεϊμάρ έτοιμος για νέο συμβόλαιο με τη Σάντος
Onsports Team 04 Νοεμβρίου 2025, 12:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Νεϊμάρ έτοιμος για νέο συμβόλαιο με τη Σάντος

Ο Βραζιλιάνος σταρ θέλει να συνεχίσει στην ομάδα της καρδιάς του με το βλέμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Αποφασισμένος να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Νεϊμάρ (33 ετών) αναμένεται να συνεχίσει την περιπέτειά του με τη Σάντος.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, ο πρώην επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, του οποίου το συμβόλαιο ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου, ετοιμάζεται να παρατείνει την παραμονή του ως το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Εκτός δράσης για ένα μήνα, ο Νεϊμάρ αναμένεται να επιστρέψει στο γήπεδο τις επόμενες ημέρες. Αναζητώντας ακόμα τη φόρμα του μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο που υπέστη τον Οκτώβριο του 2023, ο Βραζιλιάνος έχει πολύ δρόμο μπροστά του και θα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να ελπίζει να ανακτήσει τη θέση του στη Σελεσάο.



