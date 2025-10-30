Ομάδες

Γιουβέντους: Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη «γηραιά κυρία»
Onsports Team 30 Οκτωβρίου 2025, 20:16
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Εποχή Λουτσιάνο Σπαλέτι στη «γηραιά κυρία»

Ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η συμφωνία των «μπιανκονέρι» με τον Ιταλό τεχνικό που αναλαμβάνει τα ηνία μετά την απομάκρυνση του Ίγκορ Τούντορ.

Οι μέρες Λουτσιάνο Σπαλέτι άρχισαν στη Γιουβέντους. Ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της «γηραιάς κυρίας», με την ομάδα του Τορίνο να ανακοινώνει την συμφωνία μαζί του. Η πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού τεχνικού, είναι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η τελευταία δουλειά του Σπαλέτι σε κλαμπ, ήταν στη Νάπολι με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Αναλαμβάνει σε δύσκολη περίοδο της Γιουβέντους, καθώς ο Τούντορ την άφησε με 8 σερί ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους, υπογράφοντας συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026», ανέφερε η Γιουβέντους σε ανακοίνωσή της. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε έναν προπονητή με τέτοια τεχνογνωσία και εμπειρία στην οικογένεια των Μπιανκονέρι: καλωσόρισες στη Γιουβέντους και καλή επιτυχία, κόουτς!»

 



