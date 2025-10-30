ΕΠΟ: Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής

Οnsports Τeam

Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/10) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ελήφθησαν μερικές κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί Αδειοδότησης Ανδρών και Γυναικών, καθώς και ο Κανονισμός Λειτουργίας των Οργάνων Αδειοδότησης, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία συνεδρίασε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων-Μελών της ΕΠΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών που αφορά τη διαμόρφωση 8 ομίλων για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κορασίδων (Κ15) της αγωνιστικής περιόδου 2025–2026, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Η κλήρωση του Πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και ώρα 12:00, στα γραφεία της ΕΠΟ.