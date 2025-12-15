Ομάδες

ΟΦΗ: Επίσημη η επιστροφή του Ισέκα
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 15 Δεκεμβρίου 2025, 14:41
SUPER LEAGUE / ΟΦΗ

ΟΦΗ: Επίσημη η επιστροφή του Ισέκα

Η ομάδα της Κρήτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Άαρον Ισέκα στην ομάδα για τον επόμενο 1,5 χρόνο. 

Ο Άαρον Ισέκα αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του ΟΦΗ για τον Ιανουάριο, με τον Βέλγο επιθετικό να επιστρέφει στην Κρήτη με συμβόλαιο για 1,5 χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Aaron Leya Iseka, με τον Βέλγο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας διάρκειας 1,5 έτους.

Ο 28χρονος επιθετικός ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στα ασπρόμαυρα, καθώς φόρεσε τα χρώματα της ομάδας μας από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν αποχώρησε για λογαριασμό της CSKA Sofia (22 συμμετοχές).
 
Γεννήθηκε στο Βέλγιο στις 15 Νοεμβρίου 1997 και προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Anderlecht, με την U19 της οποίας αγωνίστηκε στο UEFA Youth League, ενώ μετρά 19 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα σε εγχώριες διοργανώσεις και στο UEFA Europa League, ενώ έχει χριστεί διεθνής με την U21 του Βελγίου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Marseille (9 συμμετοχές), Zulte Waregem (32 συμμετοχές), Toulouse (57 συμμετοχές), FC Metz (24 συμμετοχές), Barnsley (27 συμμετοχές), Adanaspor (10 συμμετοχές) & Tuzlaspor (11 συμμετοχές), Hapoel Hadera (2 συμμετοχές).

Aaron καλώς ήρθες και πάλι στον ΟΦΗ!



