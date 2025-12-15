Μιχαίλοβιτς: «Δε ζήτησα ευθύνες από κανέναν για τα αγωνιστικά αποτελέσματα» (vid)

Οnsports Τeam

Ο Πρόεδρος της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, μίλησε για τις ημέρες του στον σύλλογο και για έδωσε και τη δική του άποψη για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του επί ημερών Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, τοποθετήθηκε δημόσια για τη διοικητική του πορεία, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι τονίζοντας τα όσα καλά έχουν γίνει στην ομάδα επί ημερών του, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ουδείς από το αγωνιστικό τμήμα δεν λογοδότησε για την πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Την ευθύνη μου την αναλάμβανα πάντα κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Πιστεύω ότι έκανα τη δουλειά μου με απόλυτη ευσυνειδησία. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εισήλθαν στο σύλλογο 117 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι στα προηγούμενα 72 χρόνια δεν είχε εισρεύσει ποτέ τόσο μεγάλο ποσό στην ομάδα. Αυτό δεν οφείλεται μόνο σε εμένα, αλλά και στους ανθρώπους του συλλόγου, στους φιλάθλους, καθώς και στη στήριξη της Δημοκρατίας της Σερβίας. Εγώ βρισκόμουν επικεφαλής της οργάνωσης. Δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για την κατάσταση στα αποδυτήρια και μέσα στο παρκέ. Είχα ενστάσεις, επειδή κανείς από τον αγωνιστικό τομέα δεν λογοδότησε για τα κακά αποτελέσματα. Ειλικρινά, δεν ζήτησα ποτέ ευθύνες, επειδή το απαιτούσε ο ίδιος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας πραγματικός θρύλος αυτού του συλλόγου και κάτι περισσότερο από προπονητής. Μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος, όμως την ευθύνη για τα αποτελέσματα την έχουν εκείνοι από τους οποίους δεν ζήτησα λογοδοσία μέχρι και την τελευταία ημέρα.”