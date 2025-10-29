Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights
INTIME SPORTS
Onsports Team 29 Οκτωβρίου 2025, 00:35
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας και τα highlights των αγώνων της Τρίτης (28/10).

Με τρεις αγώνες άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Ο ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ηρακλή, αλλά έκανε την ανατροπή, νίκησε 3-1 κι πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 4-1 της Ελλάδας Σύρου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Athens Kalithea προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά έκανε την ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο και πήρε με 2-1 το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση.

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  • ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.
  1. ΟΦΗ 3 9
  2. Λεβαδειακός 2 6
  3. ΑΕΚ 2 6
  4. Άρης 2 6
  5. Κηφισιά 3 5
  6. Ατρόμητος Αθηνών 2 4
  7. Βόλος ΝΠΣ 2 4
  8. Παναιτωλικός 3 3
  9. Ολυμπιακός 1 3
  10. Παναθηναϊκός 1 3
  11. Ηρακλής 1 3
  12. Ελλάς Σύρου 3 3
  13. ΑΕΛ 2 1
  14. Αστέρας Τρίπολης 2 1
  15. Μαρκό 2 1
  16. Καβάλα 2 1
  17. Athens Kallithea FC 3 0
  18. Ηλιούπολη 2 0
  19. ΠΑΟΚ 1 0
  20. Αιγάλεω 1931 2 0


