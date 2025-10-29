Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

INTIME SPORTS

Onsports Team

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας και τα highlights των αγώνων της Τρίτης (28/10).

Με τρεις αγώνες άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Ο ΟΦΗ βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ηρακλή, αλλά έκανε την ανατροπή, νίκησε 3-1 κι πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς.

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 4-1 της Ελλάδας Σύρου και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η Athens Kalithea προηγήθηκε νωρίς, αλλά η Κηφισιά έκανε την ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο και πήρε με 2-1 το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση.

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.