INTIME SPORTS
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 21:30
Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Οι γηπεδούχοι ζήτησαν elite ξένο διαιτητή για το ματς στο Κύπελλο Ελλάδας

Σε μια ανακοίνωση με ειρωνικό ύφος εξέδωσε η Ηλιούπολη, μέσω της οποίας ζήτησε να οριστεί elite ξένος διαιτητής στον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Η Ηλιούπολη υποδέχεται την ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η «Ένωση» θα καλύψει τα έξοδα, ώστε η αναμέτρηση να διεξαχθεί με VAR, με τη γηπεδούχο ομάδα να «εκφράζει τη στήριξη της». Η ΠΑΕ Ηλιούπολη, στην ανακοίνωση που εξέδωσε κι είχε ειρωνικό ύφος, ζήτησε από την ΚΕΔ να ορίσει ξένο διαιτητή, κατά προτίμηση elite κατηγορίας.

Το Ηλιούπολη – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD.

Η ανακοίνωση

«H ΠΑΕ Ηλιούπολη συμμερίζεται την αγωνία της ΠΑΕ ΑΕΚ για την τήρηση της ισονομίας, στον μεταξύ μας αγώνα Κυπέλλου και εκφράζει τη στήριξή της στο σχετικό αίτημα της για την εγκατάσταση συστήματος VAR, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει, στο γήπεδό μας.

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το 50-50, καλούμε την ΚΕΔ/ΕΠΟ να αλλάξει τη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, που έχει ορίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να ζητήσει εκτάκτως και επειγόντως τη μετάκληση ξένου -κατά προτίμηση Εlite- διαιτητή.

Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι απόλυτα βέβαιοι ότι το Ευ Αγωνίζεσθαι και η καθαρότητα θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, μακριά από παρασκήνιο».



