ΑΕΚ: Η «Ένωση» καλύπτει τα έξοδα του VAR για τον αγώνα με την Ηλιούπολη στο Κύπελλο Ελλάδας
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 27 Οκτωβρίου 2025, 17:46
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Η «Ένωση» καλύπτει τα έξοδα του VAR για τον αγώνα με την Ηλιούπολη στο Κύπελλο Ελλάδας

Με VAR θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ηλιούπολη, για την 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ παίζει στην Ηλιούπολη κόντρα στην τοπική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη Super League 2.

Η αναμέτρηση, πάντως, θα έχει κανονικά VAR, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» σκοπεύουν να καλύψουν τα έξοδα. Οι κάμερες που απαιτούνται για τη λειτουργία του αναμένεται να τοποθετηθούν παραμονή του αγώνα, ήτοι την Τρίτη (28/10) και VARίστας στο Ηλιούπολη – ΑΕΚ θα είναι ο Τζήλος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ έχει δηλώσει πως θέλει VAR σε όλα τα παιχνίδια της στο Κύπελλο Ελλάδας κι από τη στιγμή που πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις θα καλύψει τα έξοδα, κάτι που δεν κάνει η ΕΠΟ σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Το Ηλιούπολη – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Τετάρτης (29/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD.



