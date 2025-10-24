Κατάταξη UEFA: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κράτησαν την Ελλάδα στην 11η θέση, πλησιάζει η Πολωνία

Οnsports Τeam

Η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, συνεχίζει το κυνήγι της Τσεχίας, αλλά νιώθει και την πίεση από την Πολωνία.

Me δύο νίκες και δύο ήττες ολοκληρώθηκε για την Ελλάδα αυτή η ευρωπαϊκή εβδομάδα.

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη με 4-3 επί της Λιλ στη Γαλλία, ενώ η ΑΕΚ διέλυσε με 6-0 την Αμπερντίν. Απεναντίας, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 3-1 από τη Φέγενορντ, ενώ την περασμένη Τρίτη (21/10) ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει τη συντριβή με 6-1 από την Μπαρτσελόνα.

Η Ελλάδα κατέκτησε 800 πολύτιμους βαθμούς και έφτασε τους 39.112 στην 11η θέση. Συνεχίζει το κυνήγι της Τσεχίας (42.300), αλλά πλέον νιώθει την… καυτή ανάσα της Πολωνίας (38.375), η οποία έχει την 3η καλύτερη συγκομιδή τη φετινή σεζόν.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 46.000 (3/5)

10. Τσεχία 42.300 (4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/4)

13. Νορβηγία 37.987 (2/5)

14. Δανία 36.981 (2/4)

15. Ελβετία 32.500 (3/5)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ