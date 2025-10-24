Λιονέλ Μέσι: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο στο υπό κατασκευή υπερσύγχρονο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι (βίντεο)

Onsports Team

Κάτοικος Μαϊάμι μέχρι το 2028 θα συνεχίσει να είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έβαλε την υπογραφή σε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ.

Η νέα συμφωνία των δύο πλευρών έχει διάρκεια τριών ετών.

Ο «Pulga», λοιπόν, θα οδηγήσει την Ίντερ Μαϊάμι στο νέο της υπερσύγχρονο γήπεδο. Ο λόγος για το «Miami Freedom Park», το οποίο θα έχει χωρητικότητα 25.000 θεατών και θα ανοίξει τις πύλες του το 2026. Γι’ αυτό τον λόγο, μάλιστα, ο Μέσι υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του στο υπό κατασκευή «σπίτι» της ομάδα από τη Φλόριντα.

Τη φετινή σεζόν κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι στο MLS, καθώς στη regular season του πρωταθλήματος των ΗΠΑ σκόραρε 29 γκολ, πέντε περισσότερα από τους Μπουανγκά και Σάριτζ, ενώ είχε και 19 ασίστ.

Ο Αργεντινό «σταρ» αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι από τον Ιούλιο του 2023 και μετρά 71 γκολ και 37 ασίστ σε 82 συμμετοχές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Μέσι θα έχει κλείσει τα 40 του!