Ποδόσφαιρο Γυναικών: Τεσσάρα του Παναθηναϊκού στα Τρίκαλα

Onsports Team

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός στα Τρίκαλα, επικράτησε με 4-0 επί της τοπικής ομάδας για το πρωτάθλημα των γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες στην Καλαμπάκα, επικρατώντας 4-0 των Τρικάλων 2011 για την 5η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας Γυναικών. Οι «πράσινες» καθάρισαν από νωρίς το παιχνίδι και συνεχίζουν ψηλά στη βαθμολογία.

Οι παίκτριες του «τριφυλλιού» άνοιξαν νωρίς το σκορ, όταν στο 6’ η Πούλιου ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και με δική της εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 0-1. Στο 11’, μετά από κόρνερ της Νάνου, η Μπριάνα διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπράντιτς στο 47’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 μετά από ασίστ της Πούλιου, η οποία ήταν και πάλι καθοριστική, ενώ έπειτα από δικό της κλέψιμο, δύο λεπτά αργότερα η Σαφαρίκα διαμόρφωσε το τελικό 0-4.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 10 βαθμούς, την ώρα που τα Τρίκαλα παραμένουν στο μηδέν.