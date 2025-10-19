Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Τεσσάρα του Παναθηναϊκού στα Τρίκαλα
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 17:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Τεσσάρα του Παναθηναϊκού στα Τρίκαλα

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός στα Τρίκαλα, επικράτησε με 4-0 επί της τοπικής ομάδας για το πρωτάθλημα των γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες στην Καλαμπάκα, επικρατώντας 4-0 των Τρικάλων 2011 για την 5η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας Γυναικών. Οι «πράσινες» καθάρισαν από νωρίς το παιχνίδι και συνεχίζουν ψηλά στη βαθμολογία.

Οι παίκτριες του «τριφυλλιού» άνοιξαν νωρίς το σκορ, όταν στο 6’ η Πούλιου ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και με δική της εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 0-1. Στο 11’, μετά από κόρνερ της Νάνου, η Μπριάνα διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπράντιτς στο 47’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 μετά από ασίστ της Πούλιου, η οποία ήταν και πάλι καθοριστική, ενώ έπειτα από δικό της κλέψιμο, δύο λεπτά αργότερα η Σαφαρίκα διαμόρφωσε το τελικό 0-4.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 10 βαθμούς, την ώρα που τα Τρίκαλα παραμένουν στο μηδέν.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Άρης – Παναθηναϊκός: Έκπληξη με Ζαρουρί στην ενδεκάδα
8 λεπτά πριν Άρης – Παναθηναϊκός: Έκπληξη με Ζαρουρί στην ενδεκάδα
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Ικανοποιημένοι απ’ το αποτέλεσμα, θέλαμε να ξεκουράσουμε παίκτες»
21 λεπτά πριν Αταμάν: «Ικανοποιημένοι απ’ το αποτέλεσμα, θέλαμε να ξεκουράσουμε παίκτες»
ΣΠΟΡ
Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό
28 λεπτά πριν Τόκιο: Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό
BASKET LEAGUE
Κολοσσός Ρ. - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Πέτυχε τον στόχο του σε έναν αγώνα που δεν τελείωνε ποτέ
37 λεπτά πριν Κολοσσός Ρ. - Παναθηναϊκός AKTOR 67-90: Πέτυχε τον στόχο του σε έναν αγώνα που δεν τελείωνε ποτέ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της