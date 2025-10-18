Premier League: Τέλος ο Ποστέκογλου από τη Νότιγχαμ μετά το 3-0 με την Τσέλσι

Onsports Team

Η Φόρεστ ηττήθηκε στην έδρα της από τους Λονδρέζους και το όγδοο ματς του ομογενή τεχνικού ήταν το τελευταίο στον πάγκο της ομάδας – Απολύθηκε μετά από 39 μέρες.

Η Τσέλσι νίκησε με ευκολία τη Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 στο «Σίτι Γκράουντ». Αποτέλεσμα που έφερε εξελίξεις στην ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως ανακοινώθηκε κάποια λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Άγγελος Ποστέκογλου απομακρύνεται από τη θέση του.

Μετά από οκτώ ματς χωρίς νίκη και ύστερα από μόλις 39 μέρες παραμονής στον πάγκο της Νότιγχαμ, ο ομογενής τεχνικός αποτελεί παρελθόν για τη Φόρεστ.

Ο 60χρονος είχε 6 ήττες και 2 ισοπαλίες και με αυτή τη συγκομιδή αποχωρεί από την ομάδα της Premier League. Έτσι, η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ήδη σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή για να αντικαταστήσει τον ομογενή από την Αυστραλία τεχνικό.

Στο τελευταίο ματς του Ποστέκογλου στον πάγκο της Φόρεστ, η Τσέλσι προηγήθηκε στο 49’ με τον Ατσεαμπόνγκ. Τρία λεπτά μετά ο Πέδρο Νέτο έκανε το 0-2, με τον Τζέιμς στο 84’ να κάνει το τελικό 0-3. Έτσι η Τσέλσι ανέβηκε στους 14 βαθμούς, με τη Νότιγχαμ να είναι 17η με 5.

Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής με άμεση ισχύ».