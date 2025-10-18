Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Οι αγώνες playoffs στη ζώνη της Αφρικής
Onsports Team 18 Οκτωβρίου 2025, 10:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Οι αγώνες playoffs στη ζώνη της Αφρικής

Νιγηρία – Γκαμπόν και Καμερούν – Λ.Δ. Κονγκό τα δύο ζευγάρια που προέκυψαν και θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα.

Η Νιγηρία θα αντιμετωπίσει την Γκαμπόν και το Καμερούν θα παίξει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα ημιτελικά των playoffs της Αφρικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα γίνουν τον επόμενο μήνα.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την τελευταία κατάταξη που δημοσίευσε η FIFA και σύμφωνα με τις θέσεις που βρίσκονται οι ομάδες, διαμορφώνονται τα ζευγάρια.

Η Νιγηρία ανέβηκε στην 41η θέση, το Καμερούν στην 54η και τη ΛΔ Κονγκό στην 60ή. Η Γκαμπόν ανέβηκε δύο θέσεις, φτάνοντας στην 77η από την κατάταξη της 18ης Σεπτεμβρίου.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 13 Νοεμβρίου. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί τρεις μέρες αργότερα.

Οι τέσσερις χώρες προκρίθηκαν στα playoffs ως οι καλύτερες δεύτερες από τους εννέα αφρικανικούς ομίλους.

 

Η νικήτρια των playoffs του επόμενου μήνα προκρίνεται σε ένα διηπειρωτικό τουρνουά playoffs τον Μάρτιο, από το οποίο θα κριθούν οι δύο τελευταίες θέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μαρόκο φιλοξενεί τα playoffs του επόμενου μήνα, αλλά τα γήπεδα διεξαγωγής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η φάση των ομίλων των αφρικανικών προκριματικών ολοκληρώθηκε την Τρίτη με όλους τους νικητές των ομίλων να προκρίνονται αυτόματα για το τουρνουά της επόμενης χρονιάς στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κόντης: «Προετοιμαστήκαμε καλά, έχουμε και το μομέντουμ»
39 λεπτά πριν Κόντης: «Προετοιμαστήκαμε καλά, έχουμε και το μομέντουμ»
SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Αλλαγή στην κορυφή πριν τα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός
1 ώρα πριν Super League Βαθμολογία: Αλλαγή στην κορυφή πριν τα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Άρης – Παναθηναϊκός
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή
1 ώρα πριν Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Επική ατάκα Μεντιλίμπαρ για Μπαρτσελόνα - «Θα μας βάλει 8 γκολ»
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Επική ατάκα Μεντιλίμπαρ για Μπαρτσελόνα - «Θα μας βάλει 8 γκολ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της