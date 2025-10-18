Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Οι αγώνες playoffs στη ζώνη της Αφρικής

Onsports Team

Νιγηρία – Γκαμπόν και Καμερούν – Λ.Δ. Κονγκό τα δύο ζευγάρια που προέκυψαν και θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα.

Η Νιγηρία θα αντιμετωπίσει την Γκαμπόν και το Καμερούν θα παίξει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα ημιτελικά των playoffs της Αφρικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα γίνουν τον επόμενο μήνα.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από την τελευταία κατάταξη που δημοσίευσε η FIFA και σύμφωνα με τις θέσεις που βρίσκονται οι ομάδες, διαμορφώνονται τα ζευγάρια.

Η Νιγηρία ανέβηκε στην 41η θέση, το Καμερούν στην 54η και τη ΛΔ Κονγκό στην 60ή. Η Γκαμπόν ανέβηκε δύο θέσεις, φτάνοντας στην 77η από την κατάταξη της 18ης Σεπτεμβρίου.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 13 Νοεμβρίου. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί τρεις μέρες αργότερα.

Οι τέσσερις χώρες προκρίθηκαν στα playoffs ως οι καλύτερες δεύτερες από τους εννέα αφρικανικούς ομίλους.

Η νικήτρια των playoffs του επόμενου μήνα προκρίνεται σε ένα διηπειρωτικό τουρνουά playoffs τον Μάρτιο, από το οποίο θα κριθούν οι δύο τελευταίες θέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μαρόκο φιλοξενεί τα playoffs του επόμενου μήνα, αλλά τα γήπεδα διεξαγωγής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η φάση των ομίλων των αφρικανικών προκριματικών ολοκληρώθηκε την Τρίτη με όλους τους νικητές των ομίλων να προκρίνονται αυτόματα για το τουρνουά της επόμενης χρονιάς στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.