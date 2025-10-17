Μωβ κάρτα για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 – Τι σημαίνει

Onsports Team

Ο προπονητής του Μαρόκου έκανε χρήση της μωβ κάρτας στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 κόντρα στη Γαλλία – Τι κέρδισε με αυτό;

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20, που διεξάγεται στην Χιλή, καθώς στον ημιτελικό της διοργάνωσης απέκλεισε με 5–4 στα πέναλτι (κ.δ. 1–1) τη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, γράφτηκε ακόμη μία σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο προπονητής του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουάμπι, ύψωσε τη μωβ κάρτα του, ένα νέο «εργαλείο» που τού έδωσε το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαιτητή να εξετάσει εκ νέου μία επίμαχη φάση μαζί με τον VAR.

Στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από πτώση παίκτη της ομάδας του μέσα στην περιοχή της Γαλλίας, ο Ουάμπι θεώρησε ότι έπρεπε να έχει δοθεί πέναλτι. Αντί να περιοριστεί σε διαμαρτυρία, επέλεξε να ενεργοποιήσει το καινοτόμο σύστημα “challenge”, υποβάλλοντας αίτημα επανεξέτασης της φάσης.

Όμως, ο διαιτητής, εξετάζοντας τη φάση στο βίντεο, διατήρησε την αρχική του απόφαση και το πέναλτι δεν καταλογίστηκε.

Το συγκεκριμένο σύστημα δοκιμάζεται για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20, με σκοπό μελλοντικά να εισαχθεί ευρύτερα στον κόσμο του ποδοσφαίρου.