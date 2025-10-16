Το εξωφρενικό γκολ του τερματοφύλακα με... ριμπάουντ - Βίντεο

Onsports Team

Η αδιάφορη απόδοση της ομάδας τον ανάγκασε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του

Ένα γκολ έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου...

Δεν είναι ούτε η ομάδα, ούτε η νίκη, αλλά ο παίχτης και ο τρόπος που σκοράρει.

Το βίντεο με το απίθανο αυτό γκολ έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές με τα σχόλια είναι είναι από χιουμοριστικά έως αποθεωτικά.

Πρόσωπο του αγώνα, ο τερματοφύλακας αλλά όχι για την υπεράσπιση της εστίας του, αλλά επειδή πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ από το κέντρο του γηπέδου στέλνοντας με περιπετειώδη τρόπο την μπάλα στα δίχτυα του αντιπάλου του.

Η συγκλονιστική φάση σημειώθηκε στη διάρκεια τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας.

Απογοητευμένος από την αδιάφορη εμφάνιση της ομάδας του, ο τερματοφύλακας αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Προώθησε την μπάλα προς τα πάνω, έφτασε στη μεσαία γραμμή και στη συνέχεια την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι, ανακτώντας έξυπνα το ριμπάουντ. Με ένα δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο τέρμα, προκαλώντας ξέσπασμα χαράς στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Δείτε το απίθανο γκολ