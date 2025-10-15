Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές: «Μάχη» Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε για Μπενζεμά
Οnsports Τeam 15 Οκτωβρίου 2025, 13:55
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μπενφίκα / Φενέρμπαχτσε

Μεταγραφές: «Μάχη» Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε για Μπενζεμά

Ο Ζοζέ Μουρίνιο σκέφτεται να πάρει τον Καρίμ Μπενζεμά στην Μπενφίκα.

Αυτό υποστηρίζει ο πορτογαλικός Τύπος για τον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ και τον Ιανουάριο θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ο Μουρίνιο γνωρίζει καλά τον 37χρονο φορ, από τη συνεργασία τους στην Ρεάλ Μαδρίτης και τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως ήδη έχει μιλήσει μαζί του, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Να σημειωθεί πως πρόσφατα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «Marca», ο Μπενζεμά, αποκάλυψε πως δεν σκέπτεται να αποχωρήσει άμεσα από την ενεργό δράση και ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Στο μεταξύ και η Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ξεκίνησε επαφές με τον μάνατζερ του διάσημου επιθετικού. Να σημειωθεί πάντως πως και για τις δύο ομάδες πρόβλημα είναι οι ετήσιες αποδοχές του βετεράνου στράικερ, οι οποίες φθάνουν στην Αλ Ιτιχάντ τα 50 εκατ. ευρώ (!) και θα πρέπει να μειώσει κατά πολύ τις απαιτήσεις του για να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα με τη Μακάμπι
19 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα με τη Μακάμπι
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Κόντη οι Μπακασέτας, Σιώπης και Σφιντέρσκι
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Κόντη οι Μπακασέτας, Σιώπης και Σφιντέρσκι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: «Μάχη» Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε για Μπενζεμά
45 λεπτά πριν Μεταγραφές: «Μάχη» Μπενφίκα και Φενέρμπαχτσε για Μπενζεμά
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Πιο κοντά στην επιστροφή Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ - Τα δεδομένα με Στρεφέτσα και Ροντινέι
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Πιο κοντά στην επιστροφή Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ - Τα δεδομένα με Στρεφέτσα και Ροντινέι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το σπίτι της Αμαλίας Κωστοπούλου στο Τέξας συνδυάζει την αμερικανική άνεση με τη μεσογειακή απλότητα