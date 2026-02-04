Η EuroLeague, άραγε, θα επιληφθεί μετά τα όσα είδαμε στο Άμπου Ντάμπι; (vid)

Οnsports Τeam

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ για μία ακόμα φορά παρακολούθησε τον προπονητή του Ολυμπιακού να ξεπερνάει τα όρια και να συμπεριφέρεται σαν χούλιγκαν, σκαρφαλώνοντας στις εξέδρες και καθυβρίζοντας οπαδούς. Η EuroLeague θα επιληφθεί του θέματος;

Σκηνές που ξεπερνάνε τη λογική και δυσφημούν με τον χειρότερο τρόπο τόσο τον ελληνικό αθλητισμό όσο και τη EuroLeague αλλά και το ίδιο το άθλημα εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ντουμπάι B.C.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα κατάφεραν στην «Coca Cola Arena» και γνώρισαν την ήττα από την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, στην παράταση, αλλά ο αγώνας περνάει σε δεύτερη μοίρα έπειτα τα όσα τραγικά έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του.

Την ώρα που οι ομάδες αποχωρούσαν από το γήπεδο κάποιοι Έλληνες οπαδοί τα έβαλαν με τον Γιώργο Μπαρτζώκα ο οποίος για μία ακόμα φορά ξεπέρασε τον εαυτό του. Ο Έλληνας τεχνικός θέλοντας να απαντήσει στις ύβρεις, πήδηξε τα κάγκελα, ανέβηκε στις εξέδρες και άρχισε να βρίζει οπαδούς του Παναθηναϊκού με τον πλέον χυδαίο τρόπο («Σας γαμ@@@ βαζέλες»), μπροστά στα μάτια φίλων της Ντουμπάι B.C., μικρών παιδιών και πολλών γυναικών.

Μάταια οι άνθρωποι του Ολυμπιακού προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν.

Οι εικόνες αυτές κάνουν το γύρο της Ευρώπης, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να έχει καταφέρει και πάλι (μετά τα όσα έχουν προηγηθεί σε ΣΕΦ, Αμπού Ντάμπι, Μαδρίτη) να δυσφημεί την ομάδα του, τον ίδιο του τον εαυτό, τον ελληνικό αθλητισμό και το ίδιο το άθλημα.

Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό που πρέπει να δει η EuroLeague είναι τι πρέπει να κάνει για να βάλει τέλος σε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν είναι δυνατόν για το οτιδήποτε άλλο στη Βαρκελώνη μέσα σε χρόνο dt να ξεκινούν έρευνες και να ρίχνουν ποινές και για τη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι απλά… Τρίτη.

Η EuroLeague οφείλει να επιληφθεί άμεσα, να επιβάλει τις προβλεπόμενες τιμωρίες και να βάλει τέλος μία και καλή σε τέτοιες εικόνες και τέτοιες συμπεριφορές.