Προμηθέας - Μαρούσι: Συμπληρώνεται το παζλ του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:47
ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τελευταίο εισιτήριο της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας "σφραγίζεται" σήμερα στην Πάτρα.

Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola υποδέχεται το Μαρούσι Chery (19:45, ΕΡΤ2 Σπορ) απόψε στο «Δ. Τόφαλος», με έπαθλο το τελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών.

H νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 17:00 τον Άρη Betsson στον πρώτο χρονικά προημιτελικό της τελικής φάσης της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί 17-21 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola/Μαρούσι Chery – Άρης Betsson
20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)



