Προμηθέας - Μαρούσι: Συμπληρώνεται το παζλ του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών

H νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 17:00 τον Άρη Betsson στον πρώτο χρονικά προημιτελικό της τελικής φάσης της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί 17-21 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου.
Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola/Μαρούσι Chery – Άρης Betsson
20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson
20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός (20.00)