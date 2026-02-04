Προμηθέας - Μαρούσι: Συμπληρώνεται το παζλ του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών

Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola υποδέχεται το Μαρούσι Chery (19:45, ΕΡΤ2 Σπορ) απόψε στο «Δ. Τόφαλος», με έπαθλο το τελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών.

H νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 17:00 τον Άρη Betsson στον πρώτο χρονικά προημιτελικό της τελικής φάσης της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί 17-21 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola/Μαρούσι Chery – Άρης Betsson

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός (20.00)