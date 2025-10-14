Σκωτία: Ο Στίβεν Τζέραρντ απέρριψε την πρόταση επιστροφής του στους Ρέιντζερς

Onsports Team

Οι Ρέιντζερς είχαν συνομιλίες με τον Στίβεν Τζέραρντ την περασμένη Πέμπτη (9/10) και την Παρασκευή (10/10), ωστόσο ο Αγγλος πρώην τεχνικός της ομάδας δεν θα επιστρέψει στον πάγκο της ομάδας, καθώς θεώρησε πως το τάιμινγκ δεν είναι το κατάλληλο σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με το Sky Sports News.

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών ήταν ανοιχτές και εποικοδομητικές, όμως ο Τζέραρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη διαδικασία επιλογής για τη διαδοχή του Ράσελ Μάρτιν, εκτιμώντας ότι δεν είναι η σωστή στιγμή για εκείνον να επιστρέψει. Παρ’ όλα αυτά, οι συζητήσεις έγιναν σε θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αφήσουν «ανοιχτή την πόρτα» για το μέλλον.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή στήριξη των φιλάθλων των Ρέιντζερς και ευχήθηκε στην ομάδα κάθε επιτυχία για τη σεζόν που ακολουθεί.

Ο Ντάνι Ρελ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει τη διοίκηση των Ρέιντζερς στις επαφές που είχε μαζί τους, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τη θέση του νέου προπονητή.

Ο Τζέραρντ είχε οδηγήσει τους Ρέιντζερς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Σκωτίας το 2021, πριν αποχωρήσει για την Άστον Βίλα, όπου απολύθηκε λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα. Στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ Ετιφάκ στη Σαουδική Αραβία, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο έπειτα από 18 μήνες παρουσίας.