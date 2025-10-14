Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
Οnsports Τeam 14 Οκτωβρίου 2025, 10:36
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν αύριο το βράδυ με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση. 

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την γαλλική Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα βρεθούν στο ματς της Αθήνας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία, τον Πιοτρ Παστούσιακ από την Πολωνία και τον Κρίστιαν Τάις από την Γερμανία.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι
26 λεπτά πριν Αυλαία κόντρα στη Μπιλμπάο το Περιστέρι
ΣΠΟΡ
Τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξανδρο Νικολαίδη
1 ώρα πριν Τρία χρόνια χωρίς τον Αλέξανδρο Νικολαίδη
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10) - Με Ολυμπιακός-Εφές και ευρωπαϊκά για Άρη και Καρδίτσα
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10) - Με Ολυμπιακός-Εφές και ευρωπαϊκά για Άρη και Καρδίτσα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Η Νατάσα Παζαΐτη είπε αλήθειες που δεν είχαν ακουστεί για την πρόληψη και τον καρκίνο του μαστού