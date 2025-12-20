Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Στο Telekom Center οι φίλοι του Ηρακλή
Onsports Team 20 Δεκεμβρίου 2025, 17:36
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Στο Telekom Center οι φίλοι του Ηρακλή

Περίπου 300 φίλοι του Γηραιού βρίσκονται ήδη στις εξέδρες του «Τ-Center», σε ένα ιστορικό παιχνίδι που μετά από χρόνια θα υπάρχουν σε ματς της Stoiximan Greek Basketball League οπαδοί και των δύο ομάδων.

Ιστορικό είναι το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή στο Telekom Center, μιας και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούν στις εξέδρες, σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, φίλαθλοι αντίπαλης ομάδας. 

Οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή ήρθαν σε συμφωνία και μετά την αναμέτρηση στην Α1 Γυναικών την περασμένη σεζόν στο Ιβανώφειο, όπου βρέθηκαν φίλοι του «τριφυλλιού», αυτή τη φορά οι οπαδοί του Γηραιού δίνουν το «παρών» στο «T-Center» για την Stoiximan GBL.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Αποθέωση για τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου
32 λεπτά πριν Αποθέωση για τις θριαμβεύτριες του Βελιγραδίου
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Με 10.000 Παναθηναϊκούς στο πλευρό του
38 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Με 10.000 Παναθηναϊκούς στο πλευρό του
BASKET LEAGUE
Κοινό μήνυμα από Θύρα 13 και Αυτόνομη: «Ναι στις μετακινήσεις οπαδών»
54 λεπτά πριν Κοινό μήνυμα από Θύρα 13 και Αυτόνομη: «Ναι στις μετακινήσεις οπαδών»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved