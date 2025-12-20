Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής: Στο Telekom Center οι φίλοι του Ηρακλή

Onsports Team

Περίπου 300 φίλοι του Γηραιού βρίσκονται ήδη στις εξέδρες του «Τ-Center», σε ένα ιστορικό παιχνίδι που μετά από χρόνια θα υπάρχουν σε ματς της Stoiximan Greek Basketball League οπαδοί και των δύο ομάδων.

Ιστορικό είναι το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή στο Telekom Center, μιας και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούν στις εξέδρες, σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, φίλαθλοι αντίπαλης ομάδας.

Οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή ήρθαν σε συμφωνία και μετά την αναμέτρηση στην Α1 Γυναικών την περασμένη σεζόν στο Ιβανώφειο, όπου βρέθηκαν φίλοι του «τριφυλλιού», αυτή τη φορά οι οπαδοί του Γηραιού δίνουν το «παρών» στο «T-Center» για την Stoiximan GBL.