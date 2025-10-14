Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10) - Με Ολυμπιακός-Εφές και ευρωπαϊκά για Άρη και Καρδίτσα

Onsports Team

Μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» ξεκινά στην Euroleague με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports 4HD.

Παράλληλα, υποχρεώσεις έχει και ο Άρης στο Eurocup, καθώς θα παίξει απέναντι στην Τσεντεβίτα εκτός έδρας, με ώρα έναρξης στις 19:30 και κάλυψη από το Novasports 5HD, ενώ η Καρδίτσα υποδέχεται τη Μάλαγα για το BCL με ώρα έναρξης στις 20:00 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: