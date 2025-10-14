Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10) - Με Ολυμπιακός-Εφές και ευρωπαϊκά για Άρη και Καρδίτσα
Onsports Team 14 Οκτωβρίου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (14/10).

Μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» ξεκινά στην Euroleague με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports 4HD.

Παράλληλα, υποχρεώσεις έχει και ο Άρης στο Eurocup, καθώς θα παίξει απέναντι στην Τσεντεβίτα εκτός έδρας, με ώρα έναρξης στις 19:30 και κάλυψη από το Novasports 5HD, ενώ η Καρδίτσα υποδέχεται τη Μάλαγα για το BCL με ώρα έναρξης στις 20:00 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

17:00

ΕΡΤ2

Λετονία – Ελλάδα

Προκριματικά Euro Κ21

19:00

Novasports 1HD

Εσθονία – Μολδαβία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

19:30

Novasports 5HD

Τσεντεβίτα Ολιμπία – Άρης

Eurocup

20:00

Novasports 6HD

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα

Euroleague

20:00

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

20:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Καρδίτσα – Μάλαγα

FIBA Basketball Champions League 2025-26

20:45

Novasports 2HD

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι

Euroleague

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:00

Novasports 3HD

Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:15

Novasports 4HD

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές

Euroleague

21:30

Novasports Start

Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague

21:30

ΕΡΤ2

Ολυμπιακός – Μλάντοστ

Champions League Ανδρών

21:45

Novasports Premier League

Λετονία – Αγγλία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 4

Ιρλανδία – Αρμενία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 3

Τουρκία – Γεωργία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 2

Ιταλία – Ισραήλ

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Πορτογαλία – Ουγγαρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports News

Ανδόρρα – Σερβία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Ισπανία – Βουλγαρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:15

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή


