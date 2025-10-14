Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/10) - Με Ολυμπιακός-Εφές και ευρωπαϊκά για Άρη και Καρδίτσα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (14/10).
Μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» ξεκινά στην Euroleague με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Πρώτο τζάμπολ στον αγώνα στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports 4HD.
Παράλληλα, υποχρεώσεις έχει και ο Άρης στο Eurocup, καθώς θα παίξει απέναντι στην Τσεντεβίτα εκτός έδρας, με ώρα έναρξης στις 19:30 και κάλυψη από το Novasports 5HD, ενώ η Καρδίτσα υποδέχεται τη Μάλαγα για το BCL με ώρα έναρξης στις 20:00 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
|
16:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
|
17:00
|
ΕΡΤ2
|
Λετονία – Ελλάδα
|
Προκριματικά Euro Κ21
|
19:00
|
Novasports 1HD
|
Εσθονία – Μολδαβία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
|
19:30
|
Novasports 5HD
|
Τσεντεβίτα Ολιμπία – Άρης
|
Eurocup
|
20:00
|
Novasports 6HD
|
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα
|
Euroleague
|
20:00
|
Novasports 4HD
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Καρδίτσα – Μάλαγα
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
20:45
|
Novasports 2HD
|
Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι
|
Euroleague
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Novasports 3HD
|
Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας
|
Euroleague
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
|
21:15
|
Novasports 4HD
|
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports Start
|
Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο
|
Euroleague
|
21:30
|
ΕΡΤ2
|
Ολυμπιακός – Μλάντοστ
|
Champions League Ανδρών
|
21:45
|
Novasports Premier League
|
Λετονία – Αγγλία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 4
|
Ιρλανδία – Αρμενία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 3
|
Τουρκία – Γεωργία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 2
|
Ιταλία – Ισραήλ
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Extra 1
|
Πορτογαλία – Ουγγαρία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports News
|
Ανδόρρα – Σερβία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Ισπανία – Βουλγαρία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
23:15
|
Novasports 4HD
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή