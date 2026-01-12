«Πρώτη» για Αντετοκούνμπο στον Άρη

Οnsports Τeam

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο γύρισε σελίδα στην καριέρα του και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη.

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη, με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς να έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους στις προπονήσεις.

Ανάμεσά τους και ο Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος πλέον βρίσκεται στην ομάδα του Άρη ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας σέντερ ενσωματώθηκε κανονικά στο πρόγραμμα και συμμετείχε σε όλες τις ασκήσεις, μπαίνοντας άμεσα στο κλίμα της ομάδας. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει επιπλέον λύσεις στη ρακέτα, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το βλέμμα όλων στον Άρη είναι στραμμένο στην αναμέτρηση της Τετάρτης (14/1) με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο «Nick Galis Hall», για τη 14η αγωνιστική του Eurocup.