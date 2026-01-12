Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Πρώτη» για Αντετοκούνμπο στον Άρη
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 17:53
BASKET LEAGUE

«Πρώτη» για Αντετοκούνμπο στον Άρη

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο γύρισε σελίδα στην καριέρα του και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη. 

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη, με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς να έχει όλους τους παίκτες του διαθέσιμους στις προπονήσεις.

Ανάμεσά τους και ο Κώστας Αντετοκούνμπο ο οποίος πλέον βρίσκεται στην ομάδα του Άρη ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. 

Ο Έλληνας σέντερ ενσωματώθηκε κανονικά στο πρόγραμμα και συμμετείχε σε όλες τις ασκήσεις, μπαίνοντας άμεσα στο κλίμα της ομάδας. Η παρουσία του αναμένεται να δώσει επιπλέον λύσεις στη ρακέτα, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το βλέμμα όλων στον Άρη είναι στραμμένο στην αναμέτρηση της Τετάρτης (14/1) με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο «Nick Galis Hall», για τη 14η αγωνιστική του Eurocup.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη
19 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος
23 λεπτά πριν ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τετέ: Με τύμπανο πανηγυρίζει τη μεταγραφή του στη Γκρέμιο
28 λεπτά πριν Τετέ: Με τύμπανο πανηγυρίζει τη μεταγραφή του στη Γκρέμιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Μισεουί και Μεντίλ οι «κίτρινοι»
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Μισεουί και Μεντίλ οι «κίτρινοι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved