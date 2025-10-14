Παναθηναϊκός: Δύσκολα Πελίστρι και Ρενάτο με Άρη, εκτός ο Ντέσερς

Οnsports Τeam

Μια πολύ δύσκολη αποστολή περιμένει τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη, κόντρα στον Άρη με, με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει στους Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Η σταδιακή επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, στο Κορωπί, αρχίζουν να βάζουν και πάλι την ομάδα σε ρυθμούς Super League.

Το πρωτάθλημα αρχίζει και πάλι με τον Παναθηναϊκό να έχει μπροστά του μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη αποστολή με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Και σε αυτή την αναμέτρηση ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να έχει δύο πολύ σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, αφού δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ κλείνει 1,5 μήνα εκτός μάχης, από το παιχνίδι με την Σαμσούνσπορ στην Τουρκία και συνεχίζει στο Κορωπί το πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ακόμη κι αν μπει άμεσα στις προπονήσεις, πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια στιγμή ο Ρενάτο Σάντσες μπορεί να νιώθει καλύτερα, αλλά συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας και με δεδομένο το ιστορικό του, το πιθανότερο είναι πως θα προφυλαχθεί για το κυριακάτικο παιχνίδι, από το οποίο θα απουσιάσει και ο τραυματίας Ντέσερς.