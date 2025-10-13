Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Κροατία «αγκαλιά» με το Μουντιάλ – Αποτελέσματα και βαθμολογίες
Οι Κροάτες ουσιαστικά εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο – Η Ρουμανία νίκησε την Αυστρία.
Η πρώτη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη που μοιάζει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι η Κροατία. Οι Βαλκάνιοι με το 3-0 επί του Γιβραλτάρ παίρνουν το «εισιτήριο» για το Μουντιάλ. Το αποτέλεσμα σοκ της Τσεχίας με τα Νησιά Φαρόε, δίνει στην Κροατία 3 βαθμούς απόσταση, ενώ έχει να δώσει 2 ματς έναντι 2 των Τσέχων. Με τη διαφορά γκολ να είναι στο +15 υπέρ των Κροατών. Κοινώς για να αλλάξει κάτι, πρέπει να χάσει δύο ματς η ομάδα του Ντάλιτς και η Τσεχία να καλύψει τη διαφορά των γκολ.
Στον 7ο όμιλο, η Πολωνία επικράτησε 2-0 της Λιθουανίας. Κάτι που σημαίνει πως στο εντός έδρας ματς με την Ολλανδία τον Νοέμβριο, θα κριθεί η πρωτιά του γκρουπ.
Η Ρουμανία επιβλήθηκε 1-0 της Αυστρίας κι αυτή ήταν η πρώτη ήττα στον 8ο όμιλο για τους φιλοξενούμενους που παραμένουν το μεγάλο φαβορί.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Β. Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0
Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0
13 Οκτωβρίου 2025
Β.Ιρλανδία - Γερμανία 21:45
Σλοβακία - Λουξεμβούργο21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Γερμανία 3 6
Σλοβακία 3 6
Βόρεια Ιρλανδία 3 6
Λουξεμβούργο 3 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Κόσοβο - Σλοβενία 0-0
Σουηδία - Ελβετία 0-2
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία - Ελβετία 21:45
Σουηδία - Κόσοβο 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Ελβετία 3 9
Κόσοβο 3 4
Σλοβενία 3 2
Σουηδία 3 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Λευκορωσία - Δανία 0-6
Σκωτία - Ελλάδα 3-1
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία - Λευκορωσία 2-1
Δανία - Ελλάδα 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Δανία 4 10
Σκωτία 4 10
Ελλάδα 4 3
Λευκορωσία 4 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Ισλανδία - Ουκρανία 3-5
Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία - Γαλλία 21:45
Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Γαλλία 3 9
Ουκρανία 3 4
Ισλανδία 3 3
Αζερμπαϊτζάν 3 1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Βουλγαρία - Τουρκία 1-6
Ισπανία - Γεωργία 2-0
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία - Γεωργία 21:45
Ισπανία - Βουλγαρία 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Ισπανία 3 9
Τουρκία 3 6
Γεωργία 3 3
Βουλγαρία 3 0
6ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Ουγγαρία - Αρμενία 2-0
Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία - Αρμενία 21:45
Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Πορτογαλία 3 9
Ουγγαρία 3 4
Αρμενία 3 3
Ιρλανδία 3 1
7ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Φινλανδία - Λιθουανία 2-1
Μάλτα - Ολλανδία 0-4
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία - Φινλανδία 4-0
Λιθουανία - Πολωνία 0-2
Ρεπό: Μάλτα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Ολλανδία 6 16
Πολωνία 6 13
Φινλανδία 7 10
Λιθουανία 7 3
Μάλτα 6 2
8ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0
Κύπρος - Βοσνία 2-2
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4
Ρουμανία - Αυστρία 1-0
Ρεπό: Βοσνία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Αυστρία 6 15
Βοσνία 6 13
Ρουμανία 6 10
Κύπρος 7 8
Σαν Μαρίνο 7 0
9ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Νορβηγία - Ισραήλ 5-0
Εσθονία - Ιταλία 1-3
Ρεπό: Μολδαβία
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία - Μολδαβία 19:00
Ιταλία - Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Νορβηγία 6 18
Ιταλία 5 12
Ισραήλ 6 9
Εσθονία 6 3
Μολδαβία 5 0
10ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0
Βέλγιο - Σκόπια 0-0
Ρεπό: Ουαλία
13 Οκτωβρίου 2025
Σκόπια - Καζακστάν 21:45
Ουαλία - Βέλγιο 21:45
Ρεπό: Λιχτενστάιν
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Σκόπια 6 12
Βέλγιο 5 11
Ουαλία 5 10
Καζακστάν 5 6
Λιχτενστάιν 5 0
11ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
Λετονία - Ανδόρα 2-2
Σερβία - Αλβανία 0-1
Ρεπό: Αγγλία
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα - Σερβία 21:45
Λετονία - Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Αγγλία 5 15
Αλβανία 6 11
Σερβία 5 7
Λετονία 6 5
Ανδόρα 6 1
12ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
Τσεχία - Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1
Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0
Ρεπό: Μαυροβούνιο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ. Β.
Κροατία 6 16
Τσεχία 7 13
Νησιά Φαρόε 7 12
Μαυροβούνιο 6 6
Γιβραλτάρ 6 0
