Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Κροατία «αγκαλιά» με το Μουντιάλ – Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Οι Κροάτες ουσιαστικά εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο – Η Ρουμανία νίκησε την Αυστρία.

Η πρώτη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη που μοιάζει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι η Κροατία. Οι Βαλκάνιοι με το 3-0 επί του Γιβραλτάρ παίρνουν το «εισιτήριο» για το Μουντιάλ. Το αποτέλεσμα σοκ της Τσεχίας με τα Νησιά Φαρόε, δίνει στην Κροατία 3 βαθμούς απόσταση, ενώ έχει να δώσει 2 ματς έναντι 2 των Τσέχων. Με τη διαφορά γκολ να είναι στο +15 υπέρ των Κροατών. Κοινώς για να αλλάξει κάτι, πρέπει να χάσει δύο ματς η ομάδα του Ντάλιτς και η Τσεχία να καλύψει τη διαφορά των γκολ.

Στον 7ο όμιλο, η Πολωνία επικράτησε 2-0 της Λιθουανίας. Κάτι που σημαίνει πως στο εντός έδρας ματς με την Ολλανδία τον Νοέμβριο, θα κριθεί η πρωτιά του γκρουπ.

Η Ρουμανία επιβλήθηκε 1-0 της Αυστρίας κι αυτή ήταν η πρώτη ήττα στον 8ο όμιλο για τους φιλοξενούμενους που παραμένουν το μεγάλο φαβορί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Β. Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0

Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0

13 Οκτωβρίου 2025

Β.Ιρλανδία - Γερμανία 21:45

Σλοβακία - Λουξεμβούργο21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γερμανία 3 6

Σλοβακία 3 6

Βόρεια Ιρλανδία 3 6

Λουξεμβούργο 3 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Κόσοβο - Σλοβενία 0-0

Σουηδία - Ελβετία 0-2

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία - Ελβετία 21:45

Σουηδία - Κόσοβο 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ελβετία 3 9

Κόσοβο 3 4

Σλοβενία 3 2

Σουηδία 3 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Λευκορωσία - Δανία 0-6

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία - Λευκορωσία 2-1

Δανία - Ελλάδα 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Δανία 4 10

Σκωτία 4 10

Ελλάδα 4 3

Λευκορωσία 4 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Ισλανδία - Ουκρανία 3-5

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία - Γαλλία 21:45

Ουκρανία - Αζερμπαϊτζάν 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Γαλλία 3 9

Ουκρανία 3 4

Ισλανδία 3 3

Αζερμπαϊτζάν 3 1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Βουλγαρία - Τουρκία 1-6

Ισπανία - Γεωργία 2-0

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία - Γεωργία 21:45

Ισπανία - Βουλγαρία 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ισπανία 3 9

Τουρκία 3 6

Γεωργία 3 3

Βουλγαρία 3 0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Ουγγαρία - Αρμενία 2-0

Πορτογαλία - Ιρλανδία 1-0

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία - Αρμενία 21:45

Πορτογαλία - Ουγγαρία 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Πορτογαλία 3 9

Ουγγαρία 3 4

Αρμενία 3 3

Ιρλανδία 3 1

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1

Μάλτα - Ολλανδία 0-4

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία - Φινλανδία 4-0

Λιθουανία - Πολωνία 0-2

Ρεπό: Μάλτα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Ολλανδία 6 16

Πολωνία 6 13

Φινλανδία 7 10

Λιθουανία 7 3

Μάλτα 6 2

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0

Κύπρος - Βοσνία 2-2

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4

Ρουμανία - Αυστρία 1-0

Ρεπό: Βοσνία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αυστρία 6 15

Βοσνία 6 13

Ρουμανία 6 10

Κύπρος 7 8

Σαν Μαρίνο 7 0

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Νορβηγία - Ισραήλ 5-0

Εσθονία - Ιταλία 1-3

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία - Μολδαβία 19:00

Ιταλία - Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Νορβηγία 6 18

Ιταλία 5 12

Ισραήλ 6 9

Εσθονία 6 3

Μολδαβία 5 0

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0

Βέλγιο - Σκόπια 0-0

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Σκόπια - Καζακστάν 21:45

Ουαλία - Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Σκόπια 6 12

Βέλγιο 5 11

Ουαλία 5 10

Καζακστάν 5 6

Λιχτενστάιν 5 0

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Λετονία - Ανδόρα 2-2

Σερβία - Αλβανία 0-1

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα - Σερβία 21:45

Λετονία - Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Αγγλία 5 15

Αλβανία 6 11

Σερβία 5 7

Λετονία 6 5

Ανδόρα 6 1

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Τσεχία - Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε - Μαυροβούνιο 4-0

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε - Τσεχία 2-1

Κροατία - Γιβραλτάρ 3-0

Ρεπό: Μαυροβούνιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ. Β.

Κροατία 6 16

Τσεχία 7 13

Νησιά Φαρόε 7 12

Μαυροβούνιο 6 6

Γιβραλτάρ 6 0

