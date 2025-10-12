Σημαντική διάκριση για Καρέτσα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών

Onsports Team

Το CIES ανέδειξε τον διεθνή Έλληνα άσο ως τον κορυφαίο ανήλικο ποδοσφαιριστή του πλανήτη για το 2025.

Ενηλικιώνεται σε περίπου ένα μήνα. Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας, είναι ήδη απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Διεθνής με την Εθνική ανδρών της Ελλάδας, βασικό μέλος της Γκενκ στο Βέλγιο. Με τις διακρίσεις να μην σταματούν γι’ αυτόν.

Το CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την FIFA), ανέδειξε τον Καρέτσα ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάτω των 18 ετών για το 2025! Διάκριση που αφορά όλο τον πλανήτη κι όχι απλά την Ευρώπη.

Ο Καρέτσας έκανε εκπληκτική σεζόν με 25 εμφανίσεις στην ομάδα του, 2 γκολ και 2 ασίστ. Παράλληλα είναι πλέον μόνιμο μέλος της Εθνικής Ελλάδας. Άφησε πίσω του μεγάλα ονόματα όπως ο Γάλλος Ιμπραχίμ Μπαγιέ και ο Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα.

Οι πρώτοι 10 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CIES:

1. Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα-Γκενκ)

2. Ιμπραχίμ Μπαγιέ (Γαλλία-Παρί Σεν Ζερμέν

3. Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό-Τιχουάνα)

4. Οσκαρ Πιετουσέφσκι (Πολωνία-Γιαγκελόνια)

5. Νταβίντσι (Ισπανία-Χετάφε)

6. Βασίλιε Νόβιτσιτς (Σερβία-FK IMT)

7. Ονεστ Αχανορ (Ιταλία-Αταλάντα)

8. Σεν Στερ (Ολλανδία-Αγιαξ)

9. Πέιτον Μίλερ (ΗΠΑ-Νιού Ινγκλαντ)

10. Ζόρτι Μόκιο (Ολλανδία-Αγιαξ)