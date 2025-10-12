Μιλουτίνοφ: «Είναι απ’ τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην EuroLeague»

Onsports Team

Ο σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε για τη σημασία της νίκης της ομάδας του, ενώ… έσταξε μέλι για το ταλέντο του Παναθηναϊκού AKTOR.

Στις λεπτομέρειες ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός παρά τα προβλήματά του μπορούσε κάλλιστα να πάρει αυτός το αποτέλεσμα, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω της αστοχίας και διαιτητικών αποφάσεων.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στις δηλώσεις του μετά το ματς, αναφέρθηκε στη σκληράδα που είχαν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς το ταλέντο των φιλοξενούμενων είναι τέτοιο που «σε κάνουν ό,τι θέλουν» αν είσαι soft, όπως είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι μία νίκη που μας βάζει σε καλή θέση στην Ελλάδα ενόψει της συνέχειας. Δεν παίξαμε καλά. Και οι δύο ομάδες είχαν προβλήματα, τραυματισμούς. Αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο αυτή την δύσκολη περίοδο και ειδικότερα για εμάς, είναι να κερδίζουμε τα παιχνίδια όπως και να έχει. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κακοί αμυντικά, φάγαμε 48 πόντους έκαναν ό,τι ήθελαν στην επίθεση, όταν δεν παίζεις σκληρά με αυτή την ομάδα, είναι τόσο ταλαντούχοι, μία απ’ τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην Ευρωλίγκα που αν είσαι soft, μπορούν να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι.

Δεν ένιωθα καλά, ήμουν κάπως κουρασμένος από όλα, ήθελα κατά κάποιον τρόπο να βάλω και τον κόσμο κι εμένα στην εξίσωση. Είναι μπάσκετ, είναι 40 λεπτά, ήμασταν τραγικοί στο πρώτο, ειδικά στην άμυνα, σκόραραν από σχεδόν κάθε θέση, αλλά δεν τα παρατήσαμε, παλέψαμε. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη για εμάς».