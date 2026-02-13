Ομάδες

Τότεναμ: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Όντομπερτ
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 02:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Τότεναμ

Τότεναμ: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Όντομπερτ

Επιβεβαιώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τη Νιούκαστλ.

Ήταν ο μεγαλύτερος φόβος της Τότεναμ μετά τον τραυματισμό του Γουίλσον Όντομπερτ εναντίον της Νιούκαστλ το βράδυ της Τρίτης, και δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε.

Ο επιθετικός υπέστη ρήξη συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Ένα πλήγμα για τον παίκτη που έχει σκοράρει 2 γκολ και έχει δώσει 4 ασίστ σε 33 αγώνες αυτή τη σεζόν με την Τότεναμ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Γουίλσον Όντομπερτ υπέστη ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο. Ο Γουίλσον θα δει έναν ειδικό την επόμενη εβδομάδα πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια θα ξεκινήσει την αποκατάστασή του με την ιατρική μας ομάδα. Είμαστε όλοι δίπλα σου, Γουίλσον», αναφέρει η ανακοίνωση του αγγλικού συλλόγου.



