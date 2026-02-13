Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 05:04
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
1 ώρα πριν Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή στην Αθήνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τότεναμ: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Όντομπερτ
4 ώρες πριν Τότεναμ: Μπαίνει στο χειρουργείο ο Όντομπερτ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Φουλάρει» για την ανανέωση του Πινέδα
5 ώρες πριν ΑΕΚ: «Φουλάρει» για την ανανέωση του Πινέδα
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Στις 18 νίκες ο Ολυμπιακός, έκτος ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν παίξει
7 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Στις 18 νίκες ο Ολυμπιακός, έκτος ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν παίξει
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved