LIVE Δανία – Ελλάδα: Αγώνας δίχως… αύριο για την Εθνική στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Οκτωβρίου 2025, 21:30
MUNDIAL

LIVE Δανία – Ελλάδα: Αγώνας δίχως… αύριο για την Εθνική στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης, Δανία – Ελλάδα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ήττα σημαίνει τέλος του ονείρου για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αγώνας εκ των πραγμάτων δύσκολος και ταυτόχρονα… με την πλάτη στον τοίχο.

H Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται απ’ την ισχυρή Δανία, στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης. Ψάχνοντας νίκη-ελπίδας για τη συνέχεια.

Με 3 βαθμούς στα πρώτα τρία ματς και «τζάμπα» ήττα απ’ τους Σκωτσέζους πριν λίγες μέρες, η Ελλάδα δεν έχει την τύχη στα χέρια της. Μπορεί όμως να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, ψάχνοντας το 3Χ3 στις τελευταίες αγωνιστικές του γκρουπ.

Οι Δανοί προέρχονται από την εξάρα στη Λευκορωσία και είναι μαζί με τη Σκωτία στην κορυφή με 7 βαθμούς. Πριν ένα μήνα περίπου, μας νίκησαν εύκολα στο Φάληρο. Είναι η πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου και φυσικά το φαβορί για την απ’ ευθείας πρόκριση.

Οι Δανοί έχουν κερδίσει τα πέντε από τα πρώτα εννέα παιχνίδια τους υπό τον Μπράιαν Ρίμερ διατηρώντας απαραβίαστη την εστία τους επί τέσσερις συνεχείς αγώνες, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2021.

Η Ελλάδα είναι στην 3η θέση του Γ’ ομίλου, τέσσερις βαθμούς πίσω από τις δύο πρώτες. Χρειάζεται να κερδίσει και τα τρία τελευταία παιχνίδια της για να έχει πιθανότητες να προκριθεί στα πλέι οφ.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση Δανία – Ελλάδα

 



