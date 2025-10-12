Ομάδες

Ρεμπρόφ: «Υπάρχει ενδιαφέρον αλλά σέβομαι τη χώρα μου»
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 22:37
SUPER LEAGUE

Ρεμπρόφ: «Υπάρχει ενδιαφέρον αλλά σέβομαι τη χώρα μου»

Ο Ουκρανός τεχνικός που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, ξεκαθάρισε πως δεν φεύγει από την Εθνική μέχρι το τέλος των προκριματικών.

Η Εθνική Ουκρανίας κυνηγά τη 2η θέση του ομίλου της, για τα πλέι οφ πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με το Αζερμπαϊτζάν, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αναφέρθηκε και στο ενδιαφέρον που υπάρχει από τον Παναθηναϊκό.

Χωρίς να κατονομάσει τους «πράσινους» και μιλώντας γενικά για συλλόγους, παραδέχτηκε πως όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Όμως τόνισε πως δεν θα φύγει από την Εθνική μέχρι το τέλος των προκριματικών:

«Υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για προπονητές. Πριν από αυτό το παιχνίδι είδατε πόση προσοχή υπήρχε γύρω από τον Ρεμπρόφ. Αλλά μόλις εμφανιστούν φήμες, ο κόσμος αρχίζει αμέσως να αναρωτιέται: “Πώς γίνεται; Αυτός δεν αξίζει”. Όντως, υπάρχει ενδιαφέρον, επειδή είχα καλή παρουσία πριν αναλάβω την Εθνική ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον. Αλλά αυτή τη στιγμή εργάζομαι με την Εθνική, σέβομαι τη χώρα μου και σίγουρα θα συνεχίσω να δουλεύω μέχρι το τέλος με την ομάδα μου».

 



