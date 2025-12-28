Serie A: Λαουτάρο λαμπρός οδηγεί την Ίντερ στην κορυφή
Ο Αργεντινός έκρινε το ματς της Ίντερ στην έδρα της Αταλάντα, καθώς με δικό του γκολ ήρθε το 1-0 και η επιστροφή στην κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Η 17η αγωνιστική της Serie A, ολοκληρώνεται με την Ίντερ να διατηρεί την κορυφή. Παίρνοντας σημαντική νίκη στην έδρα της Αταλάντα, με τον Λαουτάρο Μαρτίνς να λυτρώνει την ομάδα του Μιλάνου. Ο Αργεντινός σκόραρε στο 65’ για το τελικό 1-0 υπέρ των «νερατζούρι».
Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές, όμως μέσω VAR διαπιστώθηκε πως υπάρχει οφσάιντ και τα τέρματα δεν μέτρησαν. Ακυρωθέν γκολ είχε και η Ίντερ με τον Τιράμ.
SERIE A – 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
(48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3
(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2
(28΄ Βλάσιτς - 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1
(90'+5 Ντέιβις - 80' Βεσίνο)
Πίζα-Γιουβέντους 0-2
(73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)
Μίλαν-Βερόνα 3-0
(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)
Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2
(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)
Μπολόνια-Σασουόλο 1-1
(46' Φαμπιάν - 63' Μουχαμέροβιτς)
Αταλάντα-Ίντερ 0-1
(65' Μαρτίνες)
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ίντερ 36
Μίλαν 35
Νάπολι 34
Γιουβέντους 32 -17αγ.
Ρόμα 30
Κόμο 27
Μπολόνια 26
Λάτσιο 24 -17αγ.
Αταλάντα 22 -17αγ.
Ουντινέζε 22 -17αγ.
Σασουόλο 22 -17αγ.
Κρεμονέζε 21 -17αγ.
Τορίνο 20 -17αγ.
Κάλιαρι 18 -17αγ.
Πάρμα 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Βερόνα 12
Πίζα 11 -17αγ.
Φιορεντίνα 9 -17αγ.