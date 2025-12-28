Κολοσσός Ρόδου: Επιστρέφει ο Άρης Λυκογιάννης

Onsports Team

Σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία προχωρά ο Κολοσσός Ρόδου, με τον Άρη Λυκογιάννη, να επιστρέφει στο «νησί των Ιπποτών» για μία τέταρτη θητεία.

Οι Ροδίτες ηττήθηκαν εντός έδρας από τη Μύκονο με 97-83 και μετρούν 2 νίκες - 9 ήττες. Ο Άρης Λυκογιάννης, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη σεζόν στην ισραηλινή Ελιτζούρ Νετάνια, θα διαδεχτεί τον Ισπανό Χαβιέ Καράσκο.

Ο Λυκογιάννης διετέλεσε τεχνικός του Κολοσσού τη σεζόν 2014-15, επέστρεψε για το διάστημα 2015-2018, ενώ η τρίτη θητεία του στην ομάδα του «σμαραγδένιου νησιού» κατεγράφη τη σεζόν 2019-20.