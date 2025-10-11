Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Νορβηγία του Χάαλαντ «αγκαλιά» με την πρόκριση
Onsports Team 11 Οκτωβρίου 2025, 21:59
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Νορβηγία του Χάαλαντ «αγκαλιά» με την πρόκριση

Οι Σκανδιναβοί επικράτησαν 5-0 του Ισραήλ και έφτασαν τις έξι νίκες στο γκρουπ – Πρώτη νίκη για Ουγγαρία.

Έτοιμη για επιστροφή στα Παγκόσμια Κύπελλα η Νορβηγία. Η παρέα του Έργλινγκ Χάαλαντ «σκόρπισε» το Ισραήλ με σκορ 5-0 στο Όσλο. Ο στράικερ των Σκανδιναβών έκανε χατ τρικ, ενώ έχασε και πέναλτι. Τα άλλα δύο γκολ ήρθαν με πέναλτι.

Έτσι η ομάδα του Σολμπάκεν έφτασε τις 6 νίκες σε ισάριθμα ματς και εξασφάλισε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ, αν και είναι «αγκαλιά» με την πρωτιά.

Η Ουγγαρία με γκολ των Λούκακς και Γκρούμπερ, πήρε την πρώτη της νίκη στον όμιλο απέναντι στην Αρμενία. Ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση του γκρουπ.

Στη Λετονία υπήρξε έκπληξη, με το τελικό 2-2 απέναντι στην Ανδόρα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο γκρουπ.

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Περιστέρι, Κακλαμανάκης: «Να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας με την Μύκονο»
10 λεπτά πριν Περιστέρι, Κακλαμανάκης: «Να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας με την Μύκονο»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα
2 ώρες πριν Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα
EUROLEAGUE
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εκεί είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται 3 τρόπαια στο τέλος της σεζόν»!
3 ώρες πριν Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εκεί είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται 3 τρόπαια στο τέλος της σεζόν»!
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ, Σάκοτα: «Νιώθω λίγο περίεργα…»
3 ώρες πριν ΑΕΚ, Σάκοτα: «Νιώθω λίγο περίεργα…»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved