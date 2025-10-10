«Ασπίδα» Μπέου στην Εθνική ομάδα: «Έχει μέλλον, να στηρίξουμε τα παιδιά»

Onsports Team

Ο δήμαρχος Βόλου πήρε θέση για την κριτική που ασκείται στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά την ήττα από τη Σκωτία.

Η Ελλάδα έχασε 3-1 από τη Σκωτία εκτός έδρας και η πρόκριση στο Μουντιάλ δυσκόλεψε υπερβολικά. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κυνηγά ένα… μίνι θαύμα ουσιαστικά. Παρ’ όλα αυτά, ο Αχιλλέας Μπέος έχει τεράστια εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Εθνικής.

Ο δήμαρχος Βόλου και ποδοσφαιρικός παράγοντας επί σειρά ετών, με ανάρτησή του ζήτησε στήριξη στους παίκτες και τον προπονητή.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:

«Μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία για αρνητικά σχόλια, λειτουργώντας με οπαδικά κριτήρια.

Αυτή η Εθνική, με τον συγκεκριμένο προπονητή έχει πολύ μέλλον και είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα μας κάνει περήφανους.

Καλό είναι λοιπόν να σταματήσουμε την κακόπιστη κριτική και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά».