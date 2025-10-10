Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε να στηρίξει το ποδόσφαιρο την προσπάθεια εκεχειρίας στη Γάζα

Onsports Team

Ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε κυρίως στις αντιδράσεις που πρέπει να μετριαστούν, στα ματς που αγωνίζεται η Εθνική ομάδα του Ισραήλ.

Τον τελευταίο καιρό η FIFA και η UEFA είχαν δεχτεί πιέσεις και έντονη κριτική, για το γεγονός πως δεν αποκλείουν απ’ τις διοργανώσεις τους το Ισραήλ. Η συμφωνία για εκεχειρία με τη Χαμάς, φαίνεται πως λύνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Παράλληλα, δίνει το δικαίωμα και στο ποδόσφαιρο να επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, μάλιστα, ζήτησε να υποστηριχτεί η προσπάθεια για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Θέτοντας ως προτεραιότητα τα εκτός έδρας παιχνίδια του Ισραήλ τις ερχόμενες μέρες.

Ο πρόεδρος της FIFA περιμένει να μειωθούν ή και να εξαφανιστούν οι αντιδράσεις στους εκτός έδρας αγώνες της Εθνικής Ισραήλ. Η οποία σε αυτή τη διακοπή για τους προκριματικούς, αντιμετωπίζει τη Νορβηγία και την Ιταλία στις συγκεκριμένες χώρες.

«Τώρα υπάρχει εκεχειρία, όλοι θα πρέπει να είναι χαρούμενοι γι' αυτό. Όλοι θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ινφαντίνο στη Γενική Συνέλευση ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων (EFC πρώην ECA) στη Ρώμη.

«Όσοι έχουν την ευθύνη να μεσολαβήσουν και να κάνουν αυτά τα βήματα, το έχουν κάνει και τώρα όλοι οι άλλοι θα πρέπει να το υποστηρίξουν. Ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, αλλά περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο», πρόσθεσε.